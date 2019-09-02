2019-09-03T11:49:57+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Мужчина в тюрьме похвастался состоятельным братом, а сокамерники вышли и украли у того $10 000

Преступники ограбили дом, купили на украденные деньги две машины и попытались скрыться
Надежда БУТОВИЧ
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Воры проникли в дом ночью, выдавив стекло из оконной рамы. Фото: УВД Брестского облисполкома.Воры проникли в дом ночью, выдавив стекло из оконной рамы. Фото: УВД Брестского облисполкома.
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Сотрудники РОВД Ивацевичского района раскрыли обстоятельства кражи из частного дома в поселке Зеленый Бор, сообщили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

К правоохранителям обратилась местная жительница, которая рассказала, что неизвестные ограбили квартиру ее брата. Женщина присматривала за жильем, пока родственник находился в длительных командировках в Польше. И вот, придя в очередной раз, она увидела, что в одном из окон отсутствует стекло, в доме кавардак и пропала крупная сумма наличности - примерно 10 тысяч долларов.

- В ходе оперативно-следственных действий удалось установить, что след ведет к брату потерпевшего хозяина квартиры. На данный момент мужчина отбывает срок в тюрьме, а в заключении он неоднократно рассказывал сокамерникам о богатом брате. Когда злоумышленники вышли на свободу, они решили воспользоваться информацией, - пояснили в пресс-службе.

Двое рецидивистов, 23-летний житель Березы и 25-летний пинчанин, с помощью 18-летнего знакомого разработали план ограбления. Они ночью проникли в квартиру и украли деньги.

- Ворованную наличность подельники разделили на три части, купили две легковушки и разъехались. Жителя Березы оперативники задержали по месту жительства, там же была обнаружена его «доля». А товарищи-пинчане попали на только что купленном авто в мелкую аварию и, испугавшись, бросили машину прямо на месте ДТП. Их задержали по горячим следам оперативники Пинска, - заключили правоохранители.

Проводятся следственные действия.

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