Ночное похищение в Гомеле: девушка найдена, она жива

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Информация о том, что в Гомеле введен план «Перехват», стала гулять по соцсетям в первом часу ночи с понедельника, 2 сентября, на вторник. Сообщалось, что по предварительным данным, похищена девушка. В ориентировке - фамилия Дегтярева. Трое неизвестных увезли девушку на её же автомобиле - белом BMW X6 с государственным номером 3535 ЕЕ-3. Сейчас его ищут, поэтому в Гомеле очень много патрулей на всех улицах и перекрёстках, а некоторых водителей просят не выезжать из дворов.

Позже появилась информация о том, что девушку нашли, она жива. Белый BMW X6 остановили на улице Молодежной.

- С девушкой общались следователи на месте больше часа, потом она уехала на скорой - стресс скорей всего, - пишут очевидцы событий.

Белый BMW X6 остановили на улице Молодежной. Фото: Никита Базанов.

Позже появились подробности от МВД. Вот как все было. Вчера около 20.40 в милицию позвонили жители дома по улице Быховской. Они сообщили, что неизвестные избили женщину, затолкали ее в белую BMW и уехали в неизвестном направлении. На розыск машины бросили все силы.

BMW был замечен экипажем ГАИ во время движения в сторону областного центра по трассе Чернигов-Гомель. На требование инспекторов ГАИ машина не остановилась, началась погоня. Остановили BMW на улице Севастопольской. За рулем находилась женщина-владелец, 1984 года рождения. Гомельчанка, судя по внешним признакам, была избита. Прибывшие на место происшествия медики осмотрели ее и увезли в Гомельскую областную клиническую больницу. Но перед этим потерпевшая успела сообщить милиционерам необходимую информацию и приметы преступников. Оперативники при поддержке бойцов ОМОН по горячим следам поймали одного из нападавших, гомельчанина, 2002 года рождения.

Позже женщина сообщила о некоторых подробностях произошедшего. В тот момент, когда она вернулась домой на личной автомашине, к ней подбежали трое неизвестных. Начали избивать, а затем затолкали в машину. Проследовав через город, они выехали к лесному массиву, где потребовали передать им деньги. Из багажника парни забрали 5000 долларов и поехали обратно в Гомель. Заехав во дворы, они уперлись в тупик, бросили пострадавшую в автомашине и убежали. Женщина самостоятельно села за руль и поехала из дворов на улицу, где и встретила сотрудников Госавтоинспекции.

В настоящее время известны двое других соучастников, проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению их местонахождения. Все трое ранее судимы. Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».