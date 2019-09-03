Лукашенко: я хотел пересесть на велосипед, но меня опередил Зеленский

На приборостроительном заводе «Оптрон» собирались начать выпуск электровелосипедов на базе «Аиста». На в широкой продаже он пока не появился. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Президент Беларуси рассказал старшеклассникам, за что он любит электромотоциклы, и признался, что ему стыдно ездить на работу «несколькими автомобилями» [фото]

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— Я же езжу на работу, стыдно даже, несколькими автомобилями, - рассказал десятиклассникам президент. - Меня всегда тянет к тому, чтобы сесть на электромотоцикл или велосипед и поехать на работу, но все испортил Зеленский. Президент Украины, когда его избрали, он сказал, что будет на велосипеде ездить, и я отказался от этой идеи, - рассказал Лукашенко в эфире телеканала ОНТ. Александр Лукашенко также признался, что самый любимый у него — электромотоцикл.

— Наш, минский, уже делает завод. Хорошая штука. Конечно, он не летит на 180 км/ч, как «Тесла». Но очень приятно.

Напомним, в Беларуси действительно собирались выпускать электровелосипеды и электросамокаты. Однако, пока в массовой продаже белорусские новинки не появляются.

Зато Александр Лукашенко неоднократно признавался, что любит автомобили. В 2016 году «Комсомолка» насчитала в президентском автопарке 13 автомобилей. Позже на кадры видео попал еще один автомобиль Александра Лукашенко - Audi Q7, а потом автопарк Лукашенко пополнил новый минивен Mercedes V-класса. А во время закрытия Европейский игр корреспондент «Комсомолки» раньше других заснял новейший лимузин Лукашенко – роскошный бронированный Mercedes-Maybach Pullman Guard, которого нет даже у Путина. Минимальная стоимость машины – 1,4 миллиона евро, а верхнего предела попросту нет – все делается на заказ.

Во время закрытия Европейский игр корреспондент «Комомолки» раньше других заснял новейший лимузин Лукашенко – роскошный бронированный Mercedes-Maybach Pullman Guard.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Любит Лукашенко и электромобили. В ноябре 2017 года китайцы подарили президенту Беларуси электрическую Geely – он ее пообещал протестировать «уже на ближайших выходных». А в свой день рождения Лукашенко лично протестировал электромобиль Tesla за 250 тысяч долларов. «Это лучшее, что есть», - похвалил американцев президент, и дал советы разработчикам белорусского электромобиля. Тогда же Лукашенко рассказал, что уже катался на электромобилях Mitsubishi iMiEV и BMW i3.

А В ЭТО ВРЕМЯ:

Для езды на электросамокатах придется сдавать на права и проходить техосмотр?