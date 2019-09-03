2019-09-03T10:26:34+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске начинает работу международная конференция по борьбе с терроризмом

На ней выступит Александр Лукашенко
Григорий ГРИБОВ
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На конференции «Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий» выступит Александр Лукашенко.На конференции «Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий» выступит Александр Лукашенко.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО
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Конференция «Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий» проходит в Минске 3-4 сентября с участием представителей около 50 стран. Мероприятие организовано нашим МИДом и ООН.

На форуме ожидается присутствие 66 делегаций, в том числе представители 55 государств, а также международные, неправительственные организации и академические круги.

Планируется участие генсека ОБСЕ Томаса Гремингера, заместителя генсека - руководителя Контртеррористического управления ООН Владимира Воронкова, заместителя генсека, специального советника генсекретаря по подготовке 75-летия ООН Фабрицио Хохшильда, помощника генсека ООН по вопросам Европы, Центральной Азии и Америки Мирослава Енча, помощника Генсека ООН - исполнительного директора контртеррористического комитета ООН Мишель Конинкс, председателя межпарламентского союза Габриэлы Куэвас Баррон, председателя Исполкома СНГ Сергея Лебедева, госсекретаря МИД Словакии Лукаша Паризека, представителей руководства МИД Армении, Монголии, Таджикистана, секретариата и структур ООН, ОДКБ, ШОС, ЮНЕСКО, Европейского союза, руководства контртеррористических структур, служб безопасности и правоохранительных органов ряда стран. На открытии форума также выступит Александр Лукашенко

Целью форума - обсуждение многосторонних усилий и выработка решений на глобальном, региональном и национальном уровнях по борьбе с террористами и террористическими группами в условиях большей доступности и растущей сложности используемых технологий. Конференция будет разделена на три тематические сессии. На них будут рассмотрены вопросы применения террористами новых технологий и искусственного интеллекта, обсуждены подходы и стратегии противодействия террористической пропаганде и неправомерному использованию достижений технологического прогресса, сообщает belta.by.

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