За продажу наркотиков и ненадлежащую рекламу ограничен доступ к семи сайтам

За продажу наркотиков и ненадлежащую рекламу запретили доступ к еще семи сайтам.

Изменить размер текста: A A

В соответствии с письменным уведомлением Министерства внутренних дел Министерство информации приняло решение об ограничении доступа к 5 интернет-ресурсам за размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.

Кроме того, ограничен доступ к двум интернет-ресурсам за размещение ненадлежащей рекламы на основании письменного уведомления Министерства антимонопольного регулирования и торговли, - сообщает Министерство информации Республики Беларусь