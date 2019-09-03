2019-09-03T10:26:28+03:00
Общество
КП Беларусь

За продажу наркотиков и ненадлежащую рекламу ограничен доступ к семи сайтам

Их доменные имена держаться в секрете
Григорий ГРИБОВ
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За продажу наркотиков и ненадлежащую рекламу запретили доступ к еще семи сайтам.За продажу наркотиков и ненадлежащую рекламу запретили доступ к еще семи сайтам.
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В соответствии с письменным уведомлением Министерства внутренних дел Министерство информации приняло решение об ограничении доступа к 5 интернет-ресурсам за размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.

Кроме того, ограничен доступ к двум интернет-ресурсам за размещение ненадлежащей рекламы на основании письменного уведомления Министерства антимонопольного регулирования и торговли, - сообщает Министерство информации Республики Беларусь

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