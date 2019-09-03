Видеофакт: Лукашенко радуется первой шайбе «Динамо»

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Вчера, 2 сентября, на «Минск-Арене» минское «Динамо» стартовало в новом сезоне КХЛ. По ходу игры динамовцы всякий раз были в роли догоняющих. В третьем периоде при счёте 2:3 «зубры» пошли в атаку и заменили вратаря шестым полевым игроком, но получил еще одну шайбу в свои ворота - 2:4.

Однако на матче присутствовало 15 286 зрителей - это новый рекорд «Минск-Арены». Поддержать минчан пришел и Александр Лукашенко. Вот как он радовался первой заброшенной шайбе в ворота соперников.