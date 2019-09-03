Госсекретарь Совбеза Беларуси о своей секретной встрече с Болтоном: «Не стройте здесь конспирологических теорий»

Госсекретарь Совбеза Беларуси Станислав Зась (на фото слева) и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон (справа) после секретной встречи в Варшаве. Фото из твиттера Джона Болтона.

Станислав Зась заверил, что встреча полностью вписывается в наши минские инициативы по расширению международного диалога с целью обеспечения мира и безопасности

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Станислав Зась призвал «не искать в этой встрече скрытых смыслов, не строить конспирологических теорий».

- Эта встреча полностью вписывается в наши минские инициативы по расширению международного диалога с целью обеспечения мира и безопасности, - цитирует слова Госсекретаря Совбеза Беларуси belta.by.

Зась отметил, что встреча секретарей совбезов США, Польши, Украины и Беларуси в Варшаве прошла по инициативе зарубежных коллег. Встречу госсекретарь Совбеза назвал «хорошей возможностью послушать друг друга, самим высказаться о проблемах, которые существуют в регионе и мире, угрозах разного характера».

- Не могу сказать, что все наши оценки и мнения совпали, но тем более нужен такой диалог, - подчеркнул он. - Беларусь еще раз подтвердила, что мы остаемся приверженцами мирного урегулирования всех спорных проблемных вопросов, которые существуют в мире, политико-дипломатическим способом и никаким другим. Беларусь подтвердила свою готовность всемерно содействовать этому процессу, резюмировал госсекретарь.

Напомним: на прошлой неделе в Минск приехал влиятельный американский политик - советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Это самый представительный официальный визит в Беларусь с американской стороны за последние 25 лет. Болтон прилетел в Минск из Киева, где накануне его принимал президент Владимир Зеленский. Лукашенко говорил с Болтоном более трех часов, подарил ему шоколад и передал подарки для четы Трампов. Встреча оказалась не слишком результативной: позже Болтон сообщил, что на встрече с Лукашенко не принято конкретных решений, и улетел в Варшаву на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны. Однако выяснилось, что там он провел секретную встречу с секретарями совбезов Польши, Украины и Беларуси - о встрече заранее ничего не сообщалось, СМИ узнали о ней из Твиттера самого Болтона уже постфактум.