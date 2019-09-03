2019-09-03T12:53:23+03:00
Общество
КП Беларусь

Макей о своей встрече с Болтоном: «Никто ни от кого ничего не требовал»

По словам главы МИД, встреча носила позитивный характер
Григорий ГРИБОВ
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Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон (справа) и министр иностранных дел Владимир Макей (в центре) во минском Дворце Независимости. Фото из Твиттера Джона Болтона.Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон (справа) и министр иностранных дел Владимир Макей (в центре) во минском Дворце Независимости. Фото из Твиттера Джона Болтона.
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Министр иностранных дел Владимир Макей позитивно оценивает итоги состоявшихся ранее в Минске переговоров с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. По словам главы МИД, встреча носила позитивный характер и во время ее никто никого ни к чему не призывал, стороны высказывали свои точки зрения и обсуждали актуальные вопросы.

- Никто ни от кого ничего не требовал, - сказал он. - Просто была ознакомительная встреча, беседа. И она была важна для обеих сторон.

По мнению Владимира Макея важно было услышать мнение друг друга о том, что нужно сделать в перспективе, чтобы избежать нагнетания в системе безопасности. При этом министр подчеркнул, что Беларусь занимает взвешенную политику в данных вопросах несмотря на то, что ее упрекают «в дрейфе на Запад и в другие стороны много лет подряд».

При этом министр отметил, что не надо искать «никаких конспирологических заговоров» за самим фактом визита советника президента США по национальной безопасности.

- Как я понимаю, его турне было спланировано по нескольким странам, в том числе по Беларуси, с целью ознакомления с ситуацией в регионе и узнать точки зрения руководства той или иной страны на ситуацию в регионе, на перспективы развития этой ситуации с учетом того, что не все спокойно, - сказал Владимир Макей. - Мы видим, что есть ряд тлеющих конфликтов и есть определенные вопросы, связанные с проблематикой терроризма и в том числе обеспечением большей безопасности в регионе и в мире в целом.

Напомним, на прошлой неделе в Минск приехал влиятельный американский политик - советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Это самый представительный официальный визит в Беларусь с американской стороны за последние 25 лет. Болтон прилетел в Минск из Киева, где накануне его принимал президент Владимир Зеленский. Лукашенко говорил с Болтоном более трех часов, подарил ему шоколад и передал подарки для четы Трампов. Встреча оказалась не слишком результативной: позже Болтон сообщил, что на встрече с Лукашенко не принято конкретных решений. Также Болтон провел встречу с главой белорусского МИДа, однако о ней официально ничего ранее не сообщалось.

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