Лукашенко предлагает всем странам объединиться в борьбе с терроризмом

По мнению главы государства, «пришло время всем странам мира объединить усилия в системной борьбе с террористами и их пособниками». Фото: Павел МАРТИНЧИК

Президент участвует в международной конференции «Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий»

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Александр Лукашенко заявил, что терроризм стал одной из самых мощных и ощутимых угроз глобальной безопасности.

- Терроризм не знает границ - ни государственных, ни моральных. Его жертвы - обычные люди, среди которых старики, женщины и дети. Его методы жестоки и бесчеловечны. Используемые в подготовке террористических атак технологии развиваются со скоростью мирового информационного и технического прогресса, - отметил он.

По мнению главы государства, «пришло время всем странам мира объединить усилия в системной борьбе с террористами и их пособниками, начать широкий международный диалог». - Необходимость совместной координации усилий очевидна для всех. Безусловно, главенствующая роль в этой миссии принадлежит нашей основной международной организации - ООН.

Президент участвует в международной конференции «Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий»Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Беларуси, считает глава государства, нет системных причин для экстремистской деятельности, основанной на религиозной, этнической или социальной нетерпимости:

- Скажу больше, крамольную мысль: у властей Беларуси и у меня лично также нет заинтересованности порождать террористические группировки, финансировать их и вооружать. Думаю, намек вы поняли в очередной раз.

Лукашенко уверен, что, находясь в центре Европы, Беларусь служит «надежным форпостом в выявлении иностранных террористов-боевиков в пассажирских и миграционных потоках».

- И я был бы рад, если сегодня из Минска мы запустили бы волну цифровой безопасности, призванную укрепить связи между странами, повысить эффективность совместного противодействия террористическим и иным угрозам в киберпространстве, - заключил Лукашенко.