2019-09-03T13:01:47+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко считает, что конфликт в Украине не разрешается, потому что «это кому-то надо»

После начала конфликта на юго-востоке Украины Беларусь стала защищать границу с южным соседом сильнее, чем западные рубежи
Алексей АЛЕКСАНДРОВ
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Александр Лукашенко заявил, что терроризм стал одной из самых мощных и ощутимых угроз глобальной безопасности.Александр Лукашенко заявил, что терроризм стал одной из самых мощных и ощутимых угроз глобальной безопасности.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Об этом заявил Александр Лукашенко 3 сентября в Минске на международной конференции «Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий».

Причиной, признался глава государства, стало увеличение потока оружия.

Лукашенко также заявил, что предложения по мирному урегулированию конфликта, которые Беларусь предлагала изначально, были отвергнуты лидерами крупных государств.

- Почему не прекратили этот конфликт до сих пор? Пять лет прошло! Потому что это кому-то надо, - считает он.

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