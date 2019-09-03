В Гомеле из окна восьмого этажа больницы выпал мужчина

На кадрах видно, что очевидцы что-то кричат мужчине, а спасатели несут так называемый «куб жизни». Фото: t.me/nexta_tv

Вероятно, это самоубийство. Прибывшие спасатели даже не успели установить «куб жизни», который мог спасти жизнь

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Все случилось на глазах у очевидцев возле Гомельской областной клинической больницы. В соцсети появилось видео падения. Видно, что очевидцы что-то кричат мужчине, а спасатели несут «куб жизни» - надувную конструкцию, которая способна сохранить жизнь спрыгнувшего человека. Но установить устройство они не успевают: мужчина падает вниз и разбивается. Подробности происшествия сообщили в Следственном комитете:

- Вчера в Гомеле примерно в 21 час 40 минут пациент областной клинической больницы выпал из окна восьмого этажа лечебного корпуса. От полученных телесных повреждений 58-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Проверку по данному факту проводит Гомельский городской отдел СК. Следователями опрашиваются медицинские работники и пациенты. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.