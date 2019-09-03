СК показал фотографии подозреваемых в ночном похищении в Гомеле

Им 17 и 18 лет, они нигде не работают и не учатся, зато уже были судимы за хищения

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Сегодня «Комсомолка» уже рассказывала о ночной истории, которая случилась в Гомеле. Трое парней похитили девушку на ее же BMW X6, вымогали у нее деньги, потом забрали $5000, а сами убежали. Постепенно история обрастает новыми подробностями. Вот последние данные от Следственного комитета:

- Вчера, 2 сентября, примерно в 20.30 двое 18-летних парней и один 17-летний напали на женщину возле подъезда ее дома на улице Быховской. Парни с применением насилия поместили женщину в ее автомобиль BMW X6 и вывезли за город. В пути следования парни под угрозой изнасилования и убийства требовали у нее $15 000, которые им якобы задолжал ее покойный супруг. Выехав в лес, парни осмотрели автомобиль и нашли в багажнике рюкзак с $5000 и 400 рублей, которыми завладели.

На обратном пути в Гомель машину заметили сотрудники милиции. Молодые люди покинули транспортное средство и убежали в неизвестном направлении. А ночью возле своего дома один из троих нападавших, 17-летний парень, был задержан. С ним работают следователи.

Двух других нападавших продолжают искать. Следователи обращаются с просьбой к гражданам, которым известно местонахождение лиц, изображенных на фотоснимках, обратиться в УСК по Гомельской области по телефону 8(044) 772-75-45, 8(0232) 69-31-23.

Установлено, что двое из нападавших - родные братья. Все трое не имеют места работы и учебы, ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение хищений.