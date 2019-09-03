2019-09-03T13:56:12+03:00
Политика
КП Беларусь

Что такое «даркнет», президенту объяснил сын Николай

Интернет президент назвал хорошей игрушкой, с которой уже не знают, что делать
Алексей АЛЕКСАНДРОВ
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Интернет Александр Лукашенко назвал «хорошей большой игрушкой», с которой элиты теперь «не знают, что делать».Интернет Александр Лукашенко назвал «хорошей большой игрушкой», с которой элиты теперь «не знают, что делать».Фото: Павел МАРТИНЧИК
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- Уход преступников в темную сеть, или, как ее называют, даркнет, затрудняет контроль со стороны государств, - считает президент. - Террористы активно используют социальные сети для пропаганды и вербовки новых сторонников.

Интернет он назвал «хорошей большой игрушкой», с которой элиты теперь «не знают, что делать»:

- Создавая какую-нибудь игрушку, мы должны понимать, что если она, с одной стороны, несет благо для человечества (а интернет - это действительно, с одной стороны, благо), нам же надо было подумать о том, а что она может принести плохого.

Правда, чуть позже Александр Лукашенко признался, что разобраться, чем же является так называемая темная сторона сети, попасть в которую простым смертным трудно, но возможно, ему помог младший сын:

- Завтракаем с малышом своим, 15 лет, спрашиваю: «Николай, а что такое «даркнет»?» Он меня поразил: по полочкам разложил то, что я вообще не слышал. Если хочешь наркотики, оружие купить, это эта сеть. Я подумал: пацаненок, который вообще, как мне казалось, далек от этого, знает лучше, чем я. Наверное, есть о чем подумать.

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