2019-09-03T14:02:55+03:00
Общество
КП Беларусь

В Слуцке сгорела автоцистерна: один работник обгорел

Все случилось ночью 1 сентября на территории частного предприятия, которое занималось производством мазута
Григорий ГРИБОВ
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В Слуцке сгорела автоцистерна: один работник обгорел. Фото: СК РБ.В Слуцке сгорела автоцистерна: один работник обгорел. Фото: СК РБ.
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- При очистке сырья путем выпаривания произошло возгорание горюче-смазочных материалов с последующим их разливом. С телесными повреждениями в виде ожогов госпитализирован 31-летний работник предприятия, - сообщает УСК по Минской области.

Пожар потушили. Выяснилось, что седельный тягач с цистерной сгорел дотла.

- Следователи с привлечением эксперта провели осмотр места происшествия, изъяли фрагменты, пробы вещества. В рамках доследственной проверки опрашиваются свидетели, работники общества, изымается документация, регламентирующая деятельность предприятия, технологический процесс, назначены необходимые исследования для установления причины пожара и иных обстоятельств произошедшего.

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