2019-09-03T14:37:22+03:00
Общество
КП Беларусь

Парень надышался газом из зажигалки и украл в магазине пирожное

Теперь ему светит до 4 лет тюрьмы
Григорий ГРИБОВ
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Парень надышался газом из зажигалки и украл в магазине пирожное.Парень надышался газом из зажигалки и украл в магазине пирожное.
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Все началось с того, что в 102 поступил звонок от продавщицы магазина, находившегося недалеко от столичного Цнянского водохранилища. Она рассказала, что в магазин забежал странный молодой человек, схватил пирожное за 2,5 рубля и убежал. Наряд милиции парня поймал. И вот что выяснилось:

- Неработающий 24-летний житель Минского района приехал в столицу искупаться в озере. По пути к Цнянскому водохранилищу он решил поднять себе настроение и стал вдыхать газ из зажигалки. Под воздействием вредных паров злоумышленник забежал в находившийся поблизости магазин, где продавались сладости, и похитил пирожное на глазах у работника, а затем стал убегать, - цитирует belta.by сотрудника ОИОС ГУВД Мингорисполкома Дарья Бабок.

Сумма ущерба составила всего 2,5 рубля, но поскольку это было открытое хищение, действия мужчины квалифицированы не как кража, а как грабеж. Поэтому малая стоимость похищенного не спасет от уголовной ответственности. По этой статье можно отделаться штрафом, а можно получить до 4 лет тюрьмы.

- Ранее молодой человек был судим за незаконный оборот наркотиков, - сообщают в ГУВД.

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