Тепловоз сбил парня в Барановичах - он переходил по настилу. Фото: БелТА.

Он был трезвый и переходил пути по специальному настилу, но машинист его поздно заметил

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Несчастный случай произошел 2 сентября в 23.45 вблизи остановочного пункта «Локомотивное депо». По предварительной информации, 21-летний житель Барановичей переходил железнодорожные пути по пешеходному настилу в непосредственной близости от тепловоза. Со слов машиниста, он заметил молодого человека на расстоянии примерно 20 м и применил экстренное торможение. Однако избежать столкновения не удалось.

С травмами ноги и ушибами левой грудины пострадавшего госпитализировали в травматологическое отделение Барановичской городской больницы.

- Следует отметить, что молодой человек во время происшествия был трезв. По факту проводится проверка, - сообщили в УВД Брестского облисполкома.