Поймали еще одного подозреваемого в ночном похищении девушки в Гомеле

Изменить размер текста: A A

«Комсомолка» уже рассказывала о ночной истории, которая случилась в Гомеле. Трое парней похитили девушку на ее же BMW X6, вымогали у нее деньги, потом забрали $5000, а сами убежали. Постепенно история обрастает новыми подробностями. Вот последние данные от Следственного комитета:

- Вчера, 2 сентября, примерно в 20.30 двое 18-летних парней и один 17-летний напали на женщину возле подъезда ее дома на улице Быховской. Парни с применением насилия поместили женщину в ее автомобиль BMW X6 и вывезли за город. В пути следования парни под угрозой изнасилования и убийства требовали у нее $15 000, которые им якобы задолжал ее покойный супруг. Выехав в лес, парни осмотрели автомобиль и нашли в багажнике рюкзак с $5000 и 400 рублей, которыми завладели.

На обратном пути в Гомель машину заметили сотрудники милиции. Молодые люди покинули транспортное средство и убежали в неизвестном направлении. А ночью возле своего дома один из троих нападавших, 17-летний парень, был задержан. С ним работают следователи.

Одного парня задержали по горячим следам. Второго поймали ближе к вечеру. Это 18-летний житель Гомеля. Еще один нападавший пока в бегах.