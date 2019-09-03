2019-09-03T18:28:08+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Видеофакт. Пьяный витебчанин положил в бардачок машины ГАИ $200

Мужчине грозит уголовная ответственность
Надежда БУТОВИЧ
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Водитель и пассажир проигнорировали предупреждение инспектора об ответственности за взятку. Фото: стоп-кадр.Водитель и пассажир проигнорировали предупреждение инспектора об ответственности за взятку. Фото: стоп-кадр.
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Ночью в понедельник, 2 сентября, правоохранители задержали в Витебске пьяного водителя, проинформировала пресс-служба МВД в официальном аккаунте в Telegram.

Примерно в 02.00 часов инспекторы ГАИ остановили на проспекте Черняховского в областном центре легковой автомобиль. За рулем «Опеля Омега» находился 29-летний мужчина.

– Визуально можно было понять, что водитель за рулем находится в пьяном состоянии. Витебчанина попросили пройти в служебный автомобиль для составления протокола. И тогда водитель, и пассажир авто стали предлагать денежную взятку госавтоинспектору, – пояснили в пресс-службе.

Настойчиво предлагая 200 долларов инспектору для благоприятного решения вопроса и непривлечения к административной ответственности мужчина стал передавать деньги. Инспектор предупредил и водителя, и пассажира об уголовной ответственности за дачу взятки. Но они проигнорировали слова гаишника и положили деньги в бардачок машины ГАИ. Инспектор вызвал на место следственно-оперативную группу.

Против водителя возбуждено уголовное дело за дачу взятки.

Попытка дачи взятки сотрудникам ГАИ.

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