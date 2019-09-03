В Ганцевичах Mercedes при обгоне ударил Opel, из-за чего тот дважды перевернулся

После столкновения "Опель" перевернулся два раза. Фото: УВД Брестского облисполкома.

Чудом в аварии серьезно никто не пострадал

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Серьезное ДТП произошло в районном центре на Брестчине в понедельник, 2 сентября, проинформировали в пресс-службе УВД областного исполкома.

В Ганцевичах примерно в 17.00 часов на улице Октябрьская столкнулись два авто.

– Передвигаясь по городу, 30-летний водитель «Мерседеса» пошел на обгон попутного «Опеля Фронтера», которым управлял 62-летний сельчанин из деревни Локтыши. Завершить маневр молодому водителю не удалось в какой-то момент произошло столкновение двух ТС, отчего «Опель» потерял управление и опрокинулся на дороге два раза, – пояснили в пресс-службе.

Водитель "Мерседеса", спровоцировавший аварию, был пьяным. Фото: УВД Брестского облисполкома.

Водитель «Мерседеса» в аварии не получил повреждений, у пожилого водителя «Опеля» - ушиблена левая рука и небольшие ссадины. Оба мужчины ехали, пристегнув ремни безопасности.

– Медосвидетельствование определило, что мужчина за рулем «Мерседеса» был пьяным. По факту ДТП проводится проверка, – уточнили правоохранители.