2019-09-03T20:33:55+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко: «Теслу» мне подарил Илон Маск

Шутки двухлетней давности, когда президент Беларуси в свой день рождения тестировал американский электромобиль, оказались правдой?
Геннадий МОЖЕЙКО
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Топовая Tesla Model S в самой мощной версии P100D - с президентскими номерами. Эта модификация имеет мощность в 762 лошади и разгоняется до сотки за 2,7 секунды – просто пуля! Фото: БелТА.Топовая Tesla Model S в самой мощной версии P100D - с президентскими номерами. Эта модификация имеет мощность в 762 лошади и разгоняется до сотки за 2,7 секунды – просто пуля! Фото: БелТА.
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В понедельник, 2 сентября, общаясь со старшеклассниками, Александр Лукашенко рассказывал школьникам о своем отношении к электротранспорту.

- Меня всегда тянет к тому, чтобы сесть на электромотоцикл или велосипед и поехать на работу, но все испортил Зеленский. Президент Украины, когда его избрали, он сказал, что будет на велосипеде ездить, и я отказался от этой идеи, - рассказал Лукашенко в эфире телеканала ОНТ.

Однако один интересный момент остался за кадром, но «всплыл» в эфире другого белорусского государственного телеканала СТВ. И вот что заявил Лукашенко:

- У меня есть электрическая машина Tesla, я иногда ее тестирую. Маск подарил.

Речь идет об Илоне Маске - известном американском миллиардере - бизнесмене, изобретателе и инвесторе. Это его компания придумала электромобили Tesla, платежную систему PayPal и ракетоносители SpaceX. Недавно Маск объявил: он начинает строительство скоростного поезда, который будет в два раза быстрее самолета, в разы дешевле обычных поездов, пассажиру не придется подстраиваться под расписание - поезда будут ходить как в метро, а работать все это будет от солнечной энергии. Поговаривали даже, что одна из станций метро будущего может пройти через Минск.

Два года назад, на день рождения Александра Лукашенко, черную Tesla Model S в сопровождении автомобилей «Стрелы» и черных джипов охраны заметили на столичной кольцевой. В соцсетях начали шутить:

- Илон Маск едет поздравлять Александра Григорьевича с днем рождения, – Неплохой подарок будет для президента.

Так и оказалось: электромобиль Tesla Александру Лукашенко предоставили для тестирования, чем он и воспользовался. А потом поделился впечатлениями:

- Скорость набирает, что все наши немецкие тестируемые автомобили на двигателях внутреннего сгорания остались мгновенно позади и догнать не смогли. Стартует он, как космический корабль, и еще мощнее. За две с половиной секунды - 100 км. Но меня интересовало, как он держит дорогу, - идеально, - отметил Александр Лукашенко.

Президент протестировал рестайлинговую Tesla Model S в самой мощной версии P100D. Эта модификация имеет мощность в 762 лошади и разгоняется до сотки за 2,7 секунды – просто пуля! Кстати цена машины – немаленькая: у нас такие стоят от 230 до 270 тысяч долларов.

Напомним, Александр Лукашенко неоднократно признавался, что любит автомобили. В 2016 году «Комсомолка» насчитала в президентском автопарке 13 автомобилей. Позже на кадры видео попал еще один автомобиль Александра Лукашенко - Audi Q7, а потом автопарк Лукашенко пополнил новый минивэн Mercedes V-класса. А во время закрытия Европейский игр корреспондент «Комсомолки» раньше других заснял новейший лимузин Лукашенко - роскошный бронированный Mercedes-Maybach Pullman Guard, которого нет даже у Путина. Минимальная стоимость машины - 1,4 миллиона евро, а верхнего предела попросту нет: все делается на заказ.

Корреспондент «Комсомолки» раньше других заснял новейший лимузин Лукашенко - роскошный бронированный Mercedes-Maybach Pullman Guard. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Корреспондент «Комсомолки» раньше других заснял новейший лимузин Лукашенко - роскошный бронированный Mercedes-Maybach Pullman Guard.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

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