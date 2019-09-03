2019-09-03T19:32:27+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Минчанка-ипэшница взяла $1,7 тысячи предоплаты, пообещала сделать ремонт и исчезла

В СК расследуют дело о мошенничестве
Надежда БУТОВИЧ
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Пообещала сделать ремонт, но пропала с деньгами. Фото: СК.Пообещала сделать ремонт, но пропала с деньгами. Фото: СК.
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В райотделе СК Октябрьского района столицы расследуется уголовное дело по обвинению 41-летней жительницы Минска в мошенничестве, пояснили в пресс-службе УСК.

– Являясь официально индивидуальной предпринимательницей, фигурантка в 2018 году пообещала выполнить строительные работы и закупить мебель в квартиру потерпевший. Перед началом «работ» мошенница заключила договор и попросила женщину внести предоплату, мол, с деньгами долгожданный ремонт начнется так скоро, как это только возможно, – уточнили в пресс-службе.

В итоге в период с сентября по октябрь прошлого года подозреваемой была передана крупная сумма наличности – свыше 3,7 тысячи белорусских рублей. Однако, получив деньги на руки мошенница даже и не подумала выполнить взятые обязательства. Она просто-напросто «исчезла» для заказчицы.

Сейчас, пока расследуется дело, подозреваемая находится под обязательством о явке.

Если вы так же стали жертвой мошенницы обратитесь в милицию по номеру 102.

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