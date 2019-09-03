«Уснул за рулем и вылетел в кювет»: в смертельное ДТП под Минском попал азербайджанец

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Серьезная авария на автомагистрали М2 недалеко от белорусской столицы произошла в понедельник, 2 сентября, сообщили в пресс-службе МВД.

Рано утром, около 05.30 часов, по автотрассе на «Пежо 307» ехал в сторону Минска 54-летний азербайджанец. В какой-то момент под агрогородком Слобода в Смолевичском районе, мужчина попал в ДТП.

– На 27 километре автодороги водитель потерял управление и Пежо выехало в правый по ходу движения кювет. За пределами проезжей части иномарка опрокинулась. В аварии водитель получил смертельные травмы, от которых позже скончался в медучреждении, – пояснили в пресс-службе.

По предварительной информации к аварии привело то, что мужчина уснул за рулем во время движения.

Как сообщают в УГАИ МВД за одни сутки 2 сентября в Беларуси произошли 307 дорожно-транспортных происшествий с матущербом. Еще совершено десять ДТП, в которых 11 человек травмированы, а трое погибли.