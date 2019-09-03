2019-09-03T20:54:57+03:00
Общество
КП Беларусь

Видеофакт. В зоопарке в Гродно скворец подружился со львом

Смелая пташка ест мясо вместе со львом, а тот и не против!
Надежда БУТОВИЧ
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Кормежка рядом с хищником может для птицы в любой момент закончиться фатально. Фото: стоп-кадр.Кормежка рядом с хищником может для птицы в любой момент закончиться фатально. Фото: стоп-кадр.
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Необычное соседство и дружба сильного со слабым попали на видео очевидцев и работников в Гродненском зоопарке, информирует ресурс hrodna.life.

Так на YouTube-канале зоопарка появился сюжет о том, как царь зверей «подкармливает» молодого скворца. Любопытно наблюдать, как пока лев обгладывает здоровенный мослак, бесстрашный скворец подъедает мясные кусочки.

– На видео запечатлен молодой скворец, который линяет во взрослое перо. Правда, далеко не факт, что на кадрах – одна и та же особь во всех моментах, это могут быть разные птицы, – пояснил орнитолог Дмитрий Винчевский.

То, что лев равнодушен к «мелкой сошке» биологов не удивило – очевидно, царь зверей в этот момент сыт и… ленив. Но естественно ли такое поведение для скворцов?

– Попытка, конечно, любопытная. Демонстрируется масштаб возможного поведения скворца. Чрезвычайного тоже ничего нет – скворцы могут питаться сырым мясом, особенно зимой, как и другие виды воробьиных. Но, конечно, смелости птичке не занимать – такая попытка могла и может в любой момент закончиться фатально, – добавил специалист.

Суровый гродненский скворец.Вот такие брутальные птички живут по соседству с питомцам гродненского зоопарка!

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