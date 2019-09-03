2019-09-03T21:27:47+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Убегала с мячиком от друга»: во дворе в Жодино под машину попала 9-летняя девочка

Школьница – в больнице [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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Девочка выбежала из-за припаркованных у подъезда авто. Фото: стоп-кадр.Девочка выбежала из-за припаркованных у подъезда авто. Фото: стоп-кадр.
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ДТП с участием несовершеннолетней горожанки произошло в районном центре на Минщине, проинформировали в пресс-службе УВД Миноблисполкома.

Сообщение о ребенке, попавшем в аварию, передали в милицию работники Жодинской центральной городской больницы. В итоге сотрудникам Госавтоинспекции удалось установить, что дорожно-транспортное происшествие случилось в одном из дворов многоэтажек в спальном районе города.

– Необходимо заметить, что после аварии по номеру 102 никто не позвонил, а водитель после произошедшего ДТП сразу же поехал в больницу, – добавили в пресс-службе.

На кадрах с камеры видеонаблюдения, которые опубликовали на сайте УВД, видно, как девочка выбегает с мячиком в руках со стороны подъезда, за ней бежит мальчик. Играя, дети не замечают подъезжающего авто, девочка выбежала под колеса иномарки из-за припаркованных рядом с подъездом машин.

По факту ДТП проводится разбирательство.

В Жодино ребенок попал под машину.

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