Под Любанью мотоциклист на скорости влетел в трактор

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Смертельное ДТП произошло в Минской области в понедельник, 2 сентября, проинформировали в пресс-службе УВД областного исполкома.

Авария случилась поздно вечером, примерно в 21.30 часов. Недалеко от районного центра на автотрассе республиканского значения Р55 произошло столкновение трактора и мотоцикла.

– Под Любанью на 99 километре автомагистрали направлением Бобруйск – Глуск – Любань в ДТП попали мотоцикл Kawasaki ZXR и трактор МТЗ-82, – уточнили в пресс-службе.

За рулем байка «Кавасаки» находился 29-летний житель Любани. Трактором управлял 59-летний сельчанин, проживающий в Любанском районе. По непонятным причинам мотоциклист на полном ходу влетел в трактор, который ехал попутно. От полученных травм байкер скончался на месте ДТП.

– В момент аварии оба водителя ТС были абсолютно трезвыми. Трактор был оборудован исправными задними габаритными огнями, кабина сельхозмашины обозначена световозвращающей пленкой, – добавили в пресс-службе.

По факту ДТП проводится проверка.