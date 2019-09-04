Гомельчанин пригласил домой наглядно знакомую девушку, а та украла $1300

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Оперативниками Гомеля раскрыта кража крупной суммы наличности, проинформировали в пресс-службе УВД областного исполкома.

В милицию обратился 49-летний житель областного центра. Мужчина рассказал, что у него из дома пропал кошелек с 1300 долларами. Последний раз он видел деньги 23 августа, в тот день он положил портмоне в укромное место – под кровать. А в начале сентября, когда ему понадобились деньги, кошелька на месте он не обнаружил.

– Сотрудникам РОВД потерпевший сообщил, что в квартире из посторонних за это время побывала только одна гостья – наглядно знакомая девушка. Она проживает на съемной квартире в том же подъезде, что и гомельчанин, и как-то недавно приходила к нему в гости, – пояснили в пресс-службе.

Вскоре правоохранители вычислили личность и место жительства 26-летней уроженки Речицкого района. Отпираться преступница не стала, созналась, что деньги украла она. Правда, к моменту задержания все уже успела истратить. Против фигурантки возбуждено уголовное дело по обвинению в краже.