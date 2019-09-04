«Соседи не поверили, что пенсионерка заблудилась, за клюквой она ходит много лет»: ЧП в Пуховичском районе

Изменить размер текста: A A

В МЧС о пропаже бабушки во вторник, 3 сентября, сообщили очевидцы, пояснили в пресс-службе ведомства. Выяснилось, что женщина пропала недалеко от деревни Угодино в Пуховичском районе. Днем, примерно в 14.00 часов она отправилась в лес за клюквой, но домой к вечеру не вернулась. И около 19.30 часов началась поисковая операция.

– Важно было найти место входа в лесной массив. Были опрошены жители деревни, соседи бабушки и стало ясно, что зайти в лес она могла по единственной тропинке. К слову, знакомые потерявшейся сельчанки сильно удивились тому, что пенсионерка заблудилась. Все в один голос твердили, что женщина отлично знает местность, так как ходит за клюквой в этих местах многие годы, – пояснил Илья Боднар, старший инженер Республиканского отряда спецназначения МЧС.

Поиски проводились в лесу и заболоченной местности, работала звуковая сирена. Найти бабушку удалось на следующий день после начала поисков.

– Во второй половине дня в среду, 4 сентября, отряд зашел на 3 километра вглубь болота. Там и была найдена потерявшаяся сельчанка. Женщина чувствовала себя нормально, от медпомощи отказалась, – добавили в пресс-службе.

Пенсионерку провели к квадроциклу на краю болота и на нем завезли домой в деревню. Отправляясь в лес за ягодами или на тихую охоту всегда стоит помнить правила безопасности, напомнили в МЧС!