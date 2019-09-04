Из детского сада под Брестом эвакуировали почти 150 малышей

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ЧП произошло в Больших Мотыкалах, агрогородке в Брестском районе, пояснили в пресс-службе областного УМЧС.

Во вторник, 3 сентября, примерно в 16.30 на линию дежурной службы МЧС позвонила администрация яслей-сада в агрогородке. Сообщалось, что в посудомоечной комнате задымилась электропроводка.

– К моменту прибытия подразделений МЧС по вызову в здании людей уже не было. Всех детей – 142 воспитанника, а также и взрослых – 30 работников детсада, уже вывели на улицу, – пояснили в пресс-службе.

Известно, что первой запах горелой изоляции заметила воспитательница яслей, в посудомоечном помещении она услышала «электрический» треск в проточном бойлере. Сразу же об этом она сообщила коллегам. После звонка спасателям, работницы эвакуировали детей.

– Всего из здания было эвакуировано 172 человека. Когда подразделение прибыло к яслям, здание не горело открытым пламенем, не было и задымления. В указанной комнате было повреждено 10 сантиметров изоляции проводки, горение не началось, – добавили в МЧС.

Причина происшествия пока еще выясняется, предварительная версия – замыкание из-за нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.