2019-09-04T19:56:01+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Несвижском районе пенсионерку спустя 3 дня нашли в кукурузном поле

Бабушка ушла из дома 1 сентября [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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Бабушка была сильно истощена, ей понадобилась помощь медиков. Фото: МВД.Бабушка была сильно истощена, ей понадобилась помощь медиков. Фото: МВД.
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Более трех дней на территории Несвижского района продолжались поиски Александры Петровны Сороки, 1934 года рождения, сообщили в пресс-службе МВД в официальном аккаунте в Telegram.

В воскресенье, 1 сентября, примерно в 09.00 часов пенсионерка из деревни Чановичи зашла в гости к соседке. А потом бабушка ушла и пропала.

– Поиски пожилой женщины начались к вечеру понедельника, 2 сентября, когда ее пропажу обнаружила работница соцслужбы, – пояснили в МВД.

В поисковой операции участвовали правоохранители, спасатели и волонтеры «Ангела».

– Найти сельчанку удалось лишь спустя трое суток после ее исчезновения. Во второй половине дня в среду, 4 сентября, волонтер вместе с майором милиции Несвижского РОВД обнаружили пенсионерку в поле кукурузы, – уточнили в пресс-службе.

Бабушка, страдающая потерей зрения, случайно забрела в кукурузу, а выбраться самостоятельно не смогла. Пожилая женщина сидела на земле, она была крайне истощена, даже не могла самостоятельно подняться и идти. Ее вынесли с поля и передали бригаде скорой помощи. На данный момент, пожилая сельчанка госпитализирована, ей надо восстановить силы, ее жизни и здоровью угрозы нет.

Найдена пенсионерка, пропавшая 3 дня назад в Несвижском районе.Подробности: https://t.me/pressmvd/373

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