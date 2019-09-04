В Несвижском районе пенсионерку спустя 3 дня нашли в кукурузном поле

Изменить размер текста: A A

Более трех дней на территории Несвижского района продолжались поиски Александры Петровны Сороки, 1934 года рождения, сообщили в пресс-службе МВД в официальном аккаунте в Telegram.

В воскресенье, 1 сентября, примерно в 09.00 часов пенсионерка из деревни Чановичи зашла в гости к соседке. А потом бабушка ушла и пропала.

– Поиски пожилой женщины начались к вечеру понедельника, 2 сентября, когда ее пропажу обнаружила работница соцслужбы, – пояснили в МВД.

В поисковой операции участвовали правоохранители, спасатели и волонтеры «Ангела».

– Найти сельчанку удалось лишь спустя трое суток после ее исчезновения. Во второй половине дня в среду, 4 сентября, волонтер вместе с майором милиции Несвижского РОВД обнаружили пенсионерку в поле кукурузы, – уточнили в пресс-службе.

Бабушка, страдающая потерей зрения, случайно забрела в кукурузу, а выбраться самостоятельно не смогла. Пожилая женщина сидела на земле, она была крайне истощена, даже не могла самостоятельно подняться и идти. Ее вынесли с поля и передали бригаде скорой помощи. На данный момент, пожилая сельчанка госпитализирована, ей надо восстановить силы, ее жизни и здоровью угрозы нет.