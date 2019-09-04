В Молодечно парень припарковал Audi у РОВД, а ее запенили спасатели из-за утечки бензина

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Благодаря бдительности правоохранителей и оперативности работников МЧС в центре Молодечно удалось избежать возможного ЧП, проинформировали в пресс-службе МВД в официальном аккаунте в Telegram.

Инцидент произошел в райцентре во вторник, 3 сентября. Вечером 21-летний житель Воложинского района припарковался рядом с главным входом у здания РОВД на улице Галицкого. Парень оставил свою «Ауди-80», не обращая внимания на запрещающие знаки, а сам поспешил на встречу с девушкой.

– Примерно в 18.40 часов сотрудник милиции подошел на парковку и увидел, что из бензобака машины вытекает топливо. Правоохранители позвонили в МЧС, – уточнили в пресс-службе.

Водитель получил сразу несколько штрафов. Фото: МВД.

Прибывшие на место спасатели утечку бензина ликвидировали с помощью пенной атаки. В это время милиционеры уже позвонили владельцу авто. Молодой человек рассказал, что гуляет с девушкой в городе, машину он припарковал на первое свободное место, не обратив внимания на знаки.

Против нарушителя инспекторы ГАИ составили несколько административных протоколов, в том числе за неправильную парковку и загрязнение автодороги.