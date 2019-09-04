Обвинители просят для гомельского экс-милиционера 4,5 года за хулиганство, превышение власти и уничтожение документации

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В суде Гомеля на скамье обвиняемых – бывший сотрудник милиции, сообщают в БелаПАН. Экс-милиционера судят за хулиганство, превышение власти и уничтожение документов. Ранее мужчина служил в отделе по борьбе с экономическими преступлениями.

Следствие обвиняет правоохранителя в хулиганстве из-за того, что он поругавшись с таксистом ударил его. Кроме того, мужчину обвиняют в служебном бездействии: он хранил дома рабочие документы, но так и не принял решения по проверке. Также бывшего милиционера обвиняют в том, что во время обыска в частной фирме он украл у директора важный документ, а затем за возврат их потребовал вознаграждение.

Обвинения по уголовным статьям были предъявлены в декабре 2018 и в феврале 2019 годов. Хотя из органов мужчина уволился еще в сентябре прошлого года. Все инкриминируемые преступления были совершены еще во время службы.

Обвинитель считает, что по всем эпизодам вина доказана полностью, и попросил приговорить фигуранта к 4,5 года лишения свободы. В свою очередь экс-милиционер свою вину не признает, а на прениях заявил о безосновательности обвинений. А также сообщил, что по его мнению руководством СК и УВД преследовалась цель его изоляции, а не дача правовой оценки описанных выше фактов.

«Комсомолка» ранее сообщала, что на совещании с правоохранителями Александром Лукашенко были сильно раскритикованы методы работы силовиков, раскрыты эпизоды халатности и фальсификаций.