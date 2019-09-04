2019-09-04T21:26:38+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Новогрудке 59-летний мужчина получил сильные ожоги во время пожара в гараже

Автолюбитель ремонтировал свою Kia, а она загорелась
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
В пожаре сгорели соседние гаражи и машины в них. Фото: МЧС.В пожаре сгорели соседние гаражи и машины в них. Фото: МЧС.
Изменить размер текста:

ЧС произошло на улице Гродненская в Новогрудке 3 сентября, проинформировали в пресс-службе областного УМЧС.

Спасателям около 04.40 часов позвонил случайный прохожий. Он шел мимо и увидел, что из-под крыши строений в местном гаражном кооперативе выбиваются языки пламени, слышен треск, пахнет гарью.

– Прибывшие по вызову подразделения спасателей обнаружили гараж объятый пламенем, сильное задымление. Для ликвидации возгорания пришлось вскрыть металлические ворота соседних гаражей, – уточнили в пресс-службе.

Как удалось узнать, пожар начался в гараже 59-летнего горожанина. Мужчине в ту ночь не спалось, поэтому он пришел в гараж, чтобы починить неисправную Kia Sephia, 1997 года выпуска. Во время ремонта вспыхнул пожар, мужчина пытался сам потушить возгорание, из-за чего обжег плечо, кисти рук, голени обеих ног – всего примерно 8 процентов тела. Владельцу гаража потребовалась госпитализация.

– Огонь уничтожил кровлю гаража и припаркованную внутри иномарку, в гаражах по соседству так же сгорели машины и крыши. Предположительно возгорание произошло из-за нарушений правил противопожарной безопасности во время огневых работ. Инцидент расследуют сотрудники местного райотдела СК, – добавили в пресс-службе.

Еще больше материалов по теме: «Гродно: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Минское «Динамо» потерпело второе поражение в сезоне КХЛ
В Минске ревнивец подумал, что жене машину подарил любовник, и исцарапал чужой Mercedes-Benz C220
Обвинители просят для гомельского экс-милиционера 4,5 года за хулиганство, превышение власти и уничтожение документации
В Молодечно парень припарковал Audi у РОВД, а ее запенили спасатели из-за утечки бензина
В Несвижском районе пенсионерку спустя 3 дня нашли в кукурузном поле
Из детского сада под Брестом эвакуировали почти 150 малышей
«Соседи не поверили, что пенсионерка заблудилась, за клюквой она ходит много лет»: ЧП в Пуховичском районе
Гомельчанин пригласил домой наглядно знакомую девушку, а та украла $1300
Станислав Зась предупредил силовиков: «по понятиям» работать нельзя
ЧП в Бресте: четверо строителей упали с лесов при реконструкции гостиницы
Тепло и туманы. 5 сентября в Беларуси до +24
9-летний мальчик написал нецензурные слова на боевой машине десанта
Лукашенко о России: "Зависимость очень большая, пусть даже от братской страны"