В Новогрудке 59-летний мужчина получил сильные ожоги во время пожара в гараже

В пожаре сгорели соседние гаражи и машины в них. Фото: МЧС.

Автолюбитель ремонтировал свою Kia, а она загорелась

Изменить размер текста: A A

ЧС произошло на улице Гродненская в Новогрудке 3 сентября, проинформировали в пресс-службе областного УМЧС.

Спасателям около 04.40 часов позвонил случайный прохожий. Он шел мимо и увидел, что из-под крыши строений в местном гаражном кооперативе выбиваются языки пламени, слышен треск, пахнет гарью.

– Прибывшие по вызову подразделения спасателей обнаружили гараж объятый пламенем, сильное задымление. Для ликвидации возгорания пришлось вскрыть металлические ворота соседних гаражей, – уточнили в пресс-службе.

Как удалось узнать, пожар начался в гараже 59-летнего горожанина. Мужчине в ту ночь не спалось, поэтому он пришел в гараж, чтобы починить неисправную Kia Sephia, 1997 года выпуска. Во время ремонта вспыхнул пожар, мужчина пытался сам потушить возгорание, из-за чего обжег плечо, кисти рук, голени обеих ног – всего примерно 8 процентов тела. Владельцу гаража потребовалась госпитализация.

– Огонь уничтожил кровлю гаража и припаркованную внутри иномарку, в гаражах по соседству так же сгорели машины и крыши. Предположительно возгорание произошло из-за нарушений правил противопожарной безопасности во время огневых работ. Инцидент расследуют сотрудники местного райотдела СК, – добавили в пресс-службе.