2019-09-04T22:02:50+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске ревнивец подумал, что жене машину подарил любовник, и исцарапал чужой Mercedes-Benz C220

Хулигана оштрафовали почти на 2000 рублей
Надежда БУТОВИЧ
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Из ревности к жене испортил машину подруги. Фото: ГУВД Мингорисполкома.Из ревности к жене испортил машину подруги. Фото: ГУВД Мингорисполкома.
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К правоохранителям обратились жильцы одной из многоэтажек в Партизанском районе столицы, проинформировали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома. Очевидцы сообщили, что на парковке неизвестный мужчина из хулиганских намерений царапает припаркованный «Мерседес-Бенц».

На месте правоохранителями был задержан 53-летний мужчина. Выяснилось, что горожанин считает, что царапает машину, которую его жене подарил любовник, так как пара находится в бракоразводном процессе.

– Накануне 53-летняя женщина встретилась на улице с почти бывшим мужем. Они стали разговаривать о разводе, разругались и женщина, закончив беседу, подошла к иномарке. Мужчина увидел, что у супруги новое дорогое авто, решил, что это подарок другого ухажера, и из ревности начал царапать авто ключами, – пояснили в пресс-службе.

На самом же деле, автомобиль минчанке на время в пользование дала подруга.

Фигуранту придется ответить за хулиганство, ущерб составил 1800 рублей. Сообщается, что ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался. Дело передано на правовую оценку.

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