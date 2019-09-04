Минское «Динамо» потерпело второе поражение в сезоне КХЛ

Изменить размер текста: A A

Минское «Динамо» после поражения на старте сезона КХЛ от «Нефтехимика» из Нижнекамска отправилось в Москву на матч с местными динамовцами. Начало было ободряющим – Тему Пулккинен вывел «зубров» вперед. Но дальше последовали ошибки и за минуту хозяева вышли вперед. После того как команды обменялись заброшенными шайбами, в концовке матча минчане старались отыграться, но не успели…

6 сентября минское «Динамо» сыграет в гостях с «Сочи».

ДИНАМО Москва — ДИНАМО Минск — 3:2

ШАЙБЫ: 0:1 — Пулккинен (17.22). 1:1 — Шипачев (23.11-бол.). 2:1 — Моисеев (Миронов, Кулемин, 23.37). 3:1 — Кулемин (40.32). 3:2 — А.Костицын (Эллиотт, Паре, 50,42-бол.)

Счет и статистика матча Динамо Москва- Динамо Минск 4 сентября 2019 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У «Динамо» революция в айдентике: новые логотип и форма Болельщики восприняли неоднозначно. О ребрендинге коротко и подробно [видео]