В городах Беларуси проводят набор больничных клоунов

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В областных центрах Беларуси проводят курсы для тех, кто хочет стать больничными клоунами. Учеба - бесплатная, работа - тоже, на волонтерских основах. Курсы проводит благотворительное общественное объединение «Больничные клоуны Фанни ноуз» при финансовой поддержке программы малых грантов посольства США в Беларуси.

Стать больничными клоунами приглашают людей любых профессий. Главное - желание и возраст от 21 года.

- В рамках курса участники смогут получить расширенное представление о больничной клоунаде, окунуться в атмосферу творчества и самореализации, раскрыть в себе таланты, а самое главное - получить возможность стать больничным клоуном. Funny nose помогают в реабилитации детей, находящихся на стационарном лечении, средствами клоунады, арт-терапии и игротерапии: не лекарствами, а путем создания позитивных эмоций, - рассказали KP.BY организаторы.

Попадая в больницу, ребенок и его родители сталкиваются с серьезными эмоциональными переживаниям: страх, отчаяние, боль, одиночество. Больничные клоуны помогают снизить тревогу в предоперационный период, повысить мотивацию к лечению, познакомить с другими пациентами, создать творческие игровое пространство, отмечают в благотворительной организации.

В программу курса входят теоретические занятия по психологии болеющего ребенка, принципам и правилам работы больничного клоуна в стационаре, практические занятия по актерскому мастерству, темпортму, клоунаде, пантомиме, музыкальной импровизации, выходы в больницу в сопровождении опытных больничных клоунов.