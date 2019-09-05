В Кобрине родители и 1,5-годовалый малыш отравились грибами

Изменить размер текста: A A

В больницу попали молодые супруги из Кобрина - вместе с полуторагодовалым. 24-летний мужчина и 22-летняя женщина объяснили врачам, что всем троим резко стало плохо после того, как они съели грибы. Предполагается, что в пищу попала бледная поганка.

Супруги с ребенком сами приехали в районную больницу и обратились в приемный покой. К счастью, семье успели вовремя оказать медицинскую помощь, однако состояние всех троих вызывало опасение у врачей, поэтому молодых людей перевели для обследования и лечения в областную больницу в Брест, а ребенка - в детскую областную больницу, сообщает belta.by со ссылкой на представителя Брестского облздрава.

Напомним, бледная поганка - это смертельно ядовитый гриб из рода мухоморов. Неопытные грибники могут брать бледную поганку вместо хороших съедобных грибов. Особенно часто ее путают с различными видами шампиньона, сыроежкой, зеленушкой.