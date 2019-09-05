«Волга» насмерть сбила велосипедиста в Жабинковском районе

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В среду вечером трагедия случилась в Жабинковском районе Брестской области. Там на трассе Жабинка - Каменец произошла авария со смертельным исходом - 70-летний водитель на «Волге» сбил насмерть велосипедиста, своего сверстника.

- По предварительной информации, примерно за один километр до въезда в Жабинку водитель совершил наезд на пока не установленного велосипедиста - мужчину, на вид 70 - 75 лет. Велосипедист двигался по проезжей части в попутном направлении, в метре от края дороги. От полученных травм мужчина погиб на месте, - рассказала официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Правоохранители отмечают, что велосипед не был оборудован фонарями и светоотражающими элементами. А водитель автомобиля, по предварительным данным, был трезв. Следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства инцидента.

В МВД напоминают велосипедистам: если фонари неисправны, то нельзя двигаться в темное время суток, а также в условиях недостаточной видимости!