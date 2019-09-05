Модельное агентство NAGORNY MODELS JUNIOR проводит кастинг для детей и тинейджеров

Ждем талантливых и артистичных ребят в возрасте от 4 до 17 лет со всей Беларуси!

Изменить размер текста: A A

Таисия Кан, 8 лет, модель NAGORNY MODELS JUNIOR, город Барановичи.

Раскройте творческий потенциал своего ребенка - приводите его на кастинг в NAGORNY MODELS JUNIOR (НАГОРНЫЙ МОДЕЛЗ ДЖУНИОР) - знаменитое модельное агентство с безупречной репутацией! Наши филиалы работают в Минске, Витебске, Гродно, Бресте, Могилеве, Гомеле, Барановичах, Молодечно, Солигорске, Жодино.

Мы приглашаем на обучение детей и тинейджеров от 4 до 17 лет. Наши юные модели снимаются в рекламе и кино, в рекламных кампаниях и лукбуках известных брендов, участвуют в фешен-шоу, а некоторые из них проходят творческие стажировки в международных модельных агентствах.

В сезоне 2018/2019 наши дети и тинейджеры принимали участие в таких масштабных проектах, как Brands Fashion Show, Pitti Bimbo (Italy), в съемках презентационного клипа II Европейских игр, открытия Eurovision Junior, Kids Kids Show, NAGORNY FASHION CAMP, в «Мельнице моды», съемках в рекламе и кино.

Также мы были рады сотрудничать с известными брендами Monna Lisa, H&M, Minibalabala, Pull&Bear, Acoola Kids, Conte, Gloria Jeans, LC Waikiki, Mothercare, Megatop, Polesie Toys, Mark Formelle, Parfois, Life, А1, МТС, Samsung, Fun Cam.

Модельное агентство постоянно находится в поиске творческих, талантливых, артистичных ребят. Приходите - и мы вместе будем создавать невероятные проекты!

Запись на кастинг:

+375 33 670 60 87

+375 29 670 60 89

+375 17 250 20 00

НАШ ИНСТАГРАММ - @nagornymodels.junior

СПРАВКА «КП»

NAGORNY MODELS JUNIOR - это детский и тинейджерский департамент ведущего модельного агентства Беларуси NAGORNY Models Management. Агентство уже более 20 лет успешно работает в Беларуси, имеет высокую профессиональную репутацию и уважение у международных партнеров. Деятельность агентства повлияла на формирование профессиональной модельной индустрии в Беларуси.

ООО «Нагорный модел скул». УНП 193225506.