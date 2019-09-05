В Беларуси закрыли дело хакера, но дали ему штраф

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Жителя Минской области должны были судить за «внесение изменений в существующие вредоносные компьютерные программы и их распространение». Уголовное дело поступило в Генеральную прокуратуру для направления в суд, но там посчитали, что достаточно наказать хакера штрафом.

Мужчина нашел в сети вредоносные программы, внес в них изменения, чтобы вирусы могли тайно копировать информацию с других компьютеров, настроил их для функционирования и выложил программы на файлообменник, сообщает Генпрокуратура. Также на форуме хакер разместил ссылки на свое творчество.

В прокуратуре выяснили, что мужчина впервые совершил преступление и оно не представляет большой общественной опасности. Кроме того, хакер признал свою вину и раскаялся, дал правдивые показания. Поэтому в Генпрокуратуре решили прекратить производство по уголовному делу и наказать хакера штрафом в 30 базовых величин - это 765 рублей.