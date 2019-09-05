Белорусы будут компенсировать 50% затрат на утепление дома

Выплачивать свою часть средств владельцы жилья будут равными долями на протяжении 10 лет

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Отныне половину затрат на работы по утеплению домов будут компенсировать собственники. Это следует из указа президента «О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов».

Решение, утеплять дом или нет, принимается на общем собрании собственников квартир в доме. Оплата будет долевой - бюджет и владельцы жилья. Также разрешается привлекать займы от международных кредитно-финансовых организаций.

Свои 50% собственники квартир будут вносить после окончания работ по утеплению дома. Размер платежей определят пропорционально доле каждого собственника в общей площади помещений, отмечается в указе. Выплачивать свою часть средств владельцы жилья будут равными долями на протяжении 10 лет. Социально уязвимым и малообеспеченным гражданам этот срок могут продлить на 15 лет.

Кстати, собственники нежилых помещений в доме должны будут оплачивать работы в полном объеме в течение 3 лет.