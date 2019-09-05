В Городке работница «Белсоюзпечати» украла товары на 666 десятков рублей

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В Городке 37-летнюю организатора розничной продажи «Белсоюзпечати» приговорили к трем годам за «хищение путем злоупотребления служебными полномочиями», а также за служебный подлог. На работе женщина похитила товары и деньги. А чтобы избежать ответственности, работница вносила в отчетность заведомо ложные сведения и записи о реализации товаров и движении средств.

Раскрылось все после инвентаризации. Выяснилось, что недостача товаров составила роковую сумму 6660 рублей, а денежная недостача превысила 15 тыс. руб.

Женщину уже судили и приговорили к лишению свободы сроком на три года, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Также работница «Белсоюзпечати» наказана конфискацией имущества и лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей. Приговор вступил в законную силу, добавили в милиции.