Лукашенко поручил главе МВД поощрить сотрудников, нашедших грабителей ювелирного магазина

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Президент Беларуси встретился с главой МВД Юрием Караевым и поблагодарил оперативников, нашедших подозреваемых в ограблении ювелирного магазина «Яхонт» в Минске.

- На вызов вы достойно ответили, - цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба. - Ребята сработали ваши. Молодцы! Я вас прошу, передайте им мою искреннюю благодарность за оперативную работу. За тот профессионализм, который они проявили. (...) Молодцы ребята! Передайте им мою благодарность, поощрите. Они это заслужили.

Напомним, в МВД рассказывали о том, что "были дни, когда у сотрудников следственной группы было всего два часа на отдых".

Юрий Караев пришел к президенту с докладом и рассказал в целом о криминогенной обстановке в стране. По словам министра, снижается удельный вес особо тяжких и тяжких преступлений.

В то же время растет число преступлений в сфере высоких технологий. Чаще всего - хищение денег с пластиковых карт.