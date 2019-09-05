Лукашенко и Путин подпишут программу по интеграции в декабре

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Как и ожидалось, в декабре - к 20-летию подписания Договора о создании Союзного государства - президенты России и Беларуси подпишут программу действий по интеграции и несколько соглашений. В частности, по цене на газ, рассказал министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой.

Сейчас происходит «промежуточная работа», цитирует Крутого belta.by. А после подписания президентами программы, в течение 2020 года, будет вестись работа над нормативными актами - ради унификации необходимо поменять целый массив документов.

Затем, по плану, с 1 января 2021 года по основным сферам будут запущены общие рынки. В то же время между сторонами еще остаются спорные вопросы, добавил министр.

Напомним, днем раньше Александр Лукашенко заявил, что «вопрос окончательных предложений по дальнейшему сотрудничеству с Россией в рамках переговорного процесса и выработки программы действий остается актуальным». По его словам, «зависимость от России, пусть и братской, очень большая», цитирует БелаПАН.