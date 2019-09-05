Мать и ребенка, отравившихся грибами, перевезли в Минск - состояние тяжелое

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22-летнюю жительницу Кобрина и ее полуторогодовалого ребенка, которые отравились грибами, перевезли в Минск. Спасением их жизни и здоровья теперь занимаются специалисты научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии.

24-летний отец ребенка в тем же диагнозом остается на лечении в Брестской областной больнице. Его состояние тоже тяжелое. Судя по анамнезу, семья отравилась бледной поганкой, сообщает belta.by со ссылкой на заместителя главврача Брестской областной больницы.

Напомним, супруги с ребенком сами приехали в районную больницу и обратились в приемный покой. Они объяснили врачам, что всем троим резко стало плохо после того, как они съели грибы.