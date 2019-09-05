Уже бабье лето? Погода в Беларуси на выходные

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В пятницу в Беларуси будет прохладно ночью, зато солнечно и без осадков днем. В среднем по стране дневная температура воздуха составит плюс 18 - 24 градуса, а ночью - всего 7 - 12 тепла, местами - плюс 4 - 6.

В субботу погода существенно не изменится, а с воскресенья на погоде в Беларуси будет сказываться влияние атмосферных фронтов, смещающихся с юга Европы, сообщает Белгидромет. Поэтому 8 сентября ночью потеплеет до плюс 8 - 15 градусов. Кратковременные дожди пройдут только в западных и в центральных районах республики.

Днем температура воздуха составит 16 - 23 градуса, а на восток Беларуси вернется настоящая жара - до плюс 27! Может, это уже бабье лето?

На начало недели тоже прогнозируют теплую, без осадков погоду. Небольшие дожди ожидаются только в Минской и Брестской областях в понедельник.