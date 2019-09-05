СК: за гибель работника в канализации ответит главный инженер

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В Щучине возбуждено уголовное дело в отношении главного инженера предприятия мелиоративных систем. Его будут судить за служебную халатность. Трагедия произошла в понедельник, 2 сентября, когда два работника с признаками отравления канализационными газами попали в больницу.

Вечером того же дня один из работников, 62-летний мужчина, умер в реанимации.

- Следователи выяснили, что главный инженер предприятия поручил работникам производство работ в канализационном колодце на месте бывшего аэродрома. Но перед началом работ какие-либо измерения приборами на наличие отравляющих веществ в колодце не производились, наряд-допуск не выписывали. Находясь в колодце, оба работника почувствовали недомогание, один из них потерял сознание, - рассказали в Следственном комитете.