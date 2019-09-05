Участок трассы Брест – Минск перекроют вечером 5 сентября

Почти два часа на трассе в Минском районе будут проводить следственный эксперимент

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Участок трассы М1 Брест - Минск - граница РФ вечером в четверг, 5 августа, перекроет Госавтоинспекция. Движение будет закрыто на территории Минского района на 355-м километре на полосе в направлении Бреста. Будет запрещено движение всем транспортным средствам. Ориентировочно движение закроют с 19.40 до 21.30, сообщает Госавтоинспекция Минской области.

На этом участке будут проводить следственный эксперимент по факту дорожно-транспортного происшествия. Поэтому в ГАИ просят водителей с пониманием отнестись к ситуации и планировать время и маршрут поездок с учетом этой информации.