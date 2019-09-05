2019-09-05T16:54:59+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В старых Дорогах поймали угонщика-неудачника

19-летнего парня задержали после того, как он протащил несколько метров по земле хозяина «копейки»
Павел МИЦКЕВИЧ
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Суд может наказать угонщика лишением свободыСуд может наказать угонщика лишением свободыФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Ночью во дворе одного из домов в Старых Дорогах 19-летний парень пытался угнать «Жигули». За рулем старой бордовой «копейки» парня заметили хозяева машины. Владелец авто, пенсионер, успел схватить злоумышленника за одежду, когда тот уже завел мотор и начал двигаться. Но угонщик рванул вперед, протащив пенсионера по земле несколько метров.

В итоге злоумышленник не справился с управлением и врезался в стоящий авто. Угонщик успел убежать.

Но милиция выяснила, что похожий угон пытались совершить в соседнем доме. Там парень обрезал проводку «Фольксвагена», однако завести автомобиль не смог.

- Раньше героем криминальной хроники парень не был. Видимо, во всем виноват алкоголь, - рассказали в МВД. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.

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