В СК рассказали о расследовании громких разбойных нападений в Минске и Гомеле

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Управление Следственного комитета по Минску предъявило обвинение подозреваемым в разбойном нападении на ювелирный магазин. Их действия квалифицированы в зависимости от роли каждого в преступлениях по ст.207 (разбой) Уголовного кодекса. Все трое мужчин заключены под стражу, рассказала в прямом эфире программы «Причины и следствие с Партоном и Гончаровой» на «Радио Минск» официальный представитель СК Беларуси Юлия Гончарова.

Также она сообщила о том, что следователи продолжают устанавливать обстоятельства разбойного нападения в Гомеле. Напомним, там трое парней избили женщину, затолкали ее в машину, завезли в лес и отобрали 5 тыс. долларов.

- Оба задержанных уже допрошены следователями. 17-летнему парню предъявлено обвинение по ч.2 ст.207 УК. 18-летний молодой человек пока находится в статусе подозреваемого, а розыск третьего нападавшего продолжается, - цитирует Гончарову СК в Telegram-канале.