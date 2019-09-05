В Слониме бездомный щенок заботился о больном котенке, пока того не усыновили
История этой черной бездомной собачки растрогала многих. Несколько недель назад собака появилась около автозаправки недалеко от Барановичей. Через несколько дней оператор заправки заметила, что собака время от времени что-то переносит в зубах. Оказалось, пес взял под опеку маленького серого котенка: перетаскивал его в тень, когда припекало солнце, а в холодные ночи согревал своим теплом.
- Собака выбрала себе место под большим камнем около заправки, и если куда-то отбегала от камня, носила с собой и котика, - рассказывали очевидцы.
Котенка вскоре забрала к себе жительница Слонима. Оказалось, малыш был болен. Новая хозяйка вылечила его, и сейчас у котика есть дом. А пес так и остался на заправке.
- Собака очень контактная, не агрессивная. Видно, что ей приятно общаться с людьми, она хочет играть, хочет, чтобы с ней занимались, - рассказала Анастасия. Девушка из Минска принимает самое живое участие в судьбе собаки. - Она даже выбрала себе «хозяина» - мужчину, который часто останавливался там заправить машину. Встречала его радостно, а потом бежала за его автомобилем. Но этот мужчина собаку к себе не взял.
Сейчас пес на передержке в Слониме. Оказалось, что это девочка. Собаке около года, она сама еще почти щенок. Временные хозяева назвали ее Чара - уж больно очаровательный у девочки характер. Оставить себе ее насовсем они не могут, в доме уже есть несколько собак и котов.
- Многие люди готовы помогать Чаре – оплатить медосмотр, стерилизацию, предлагали деньги на ее содержание на передержке, но тот, кто согласился бы взять ее к себе насовсем, пока не нашелся, - сетует Анастасия.
Чара абсолютно здорова. Если вы хотите и можете ей помочь, звоните Анастасии +375 29 670-9470.
Многие хотят поучаствовать в судьбе Чары, но пока не нашелся дом для нее. Фото: предоставлено волонтерами.
Тот самый котенок, которого спасала Чара. Его усыновили и вылечили. Фото: предоставлено волонтерами.
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