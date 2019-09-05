В Слониме бездомный щенок заботился о больном котенке, пока того не усыновили

Чара сама еще почти щенок, но взяла на себя заботу о бездомном котенке. Котенку нашли дом, а Чаре - пока нет. Фото: предоставлено волонтерами.

Молодая собака сейчас под присмотром волонтеров, но хозяин для нее так и не нашелся

Изменить размер текста: A A

История этой черной бездомной собачки растрогала многих. Несколько недель назад собака появилась около автозаправки недалеко от Барановичей. Через несколько дней оператор заправки заметила, что собака время от времени что-то переносит в зубах. Оказалось, пес взял под опеку маленького серого котенка: перетаскивал его в тень, когда припекало солнце, а в холодные ночи согревал своим теплом.

- Собака выбрала себе место под большим камнем около заправки, и если куда-то отбегала от камня, носила с собой и котика, - рассказывали очевидцы.

Котенка вскоре забрала к себе жительница Слонима. Оказалось, малыш был болен. Новая хозяйка вылечила его, и сейчас у котика есть дом. А пес так и остался на заправке.

- Собака очень контактная, не агрессивная. Видно, что ей приятно общаться с людьми, она хочет играть, хочет, чтобы с ней занимались, - рассказала Анастасия. Девушка из Минска принимает самое живое участие в судьбе собаки. - Она даже выбрала себе «хозяина» - мужчину, который часто останавливался там заправить машину. Встречала его радостно, а потом бежала за его автомобилем. Но этот мужчина собаку к себе не взял.

Сейчас пес на передержке в Слониме. Оказалось, что это девочка. Собаке около года, она сама еще почти щенок. Временные хозяева назвали ее Чара - уж больно очаровательный у девочки характер. Оставить себе ее насовсем они не могут, в доме уже есть несколько собак и котов.

- Многие люди готовы помогать Чаре – оплатить медосмотр, стерилизацию, предлагали деньги на ее содержание на передержке, но тот, кто согласился бы взять ее к себе насовсем, пока не нашелся, - сетует Анастасия.

Чара абсолютно здорова. Если вы хотите и можете ей помочь, звоните Анастасии +375 29 670-9470.

Многие хотят поучаствовать в судьбе Чары, но пока не нашелся дом для нее. Фото: предоставлено волонтерами.